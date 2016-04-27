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    Пеллегрини: «Если не можешь выиграть, то и 0:0 – хороший результат»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини прокомментировал исход первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Реала» (0:0).

    «Мы провели интенсивный матч и хорошо защищались. Мы пытались создавать моменты до тех пор, пока не получил травму Давид Силва. После этого мы слишком часто теряли мяч. Если не можешь выиграть, то и 0:0 – хороший результат.

    Мы знали, что нас ждет медленная игра, и поэтому использовали командный прессинг. Когда мяч был у нас, ничего не менялось. Мы не могли забить.

    В этом сезоне мы очень хорошо играем на выезде. Теперь мы едем на «Бернабеу» с тем же планом на игру, что и сегодня. «Реал» должен будет атаковать немного больше. Нельзя ожидать многого от первой игры. После второго матча посмотрим, кто пройдет дальше.

    У Силвы травма подколенного сухожилия, и он не сможет играть на протяжении недели», – сказал Пеллегрини.

    Источник: BBC

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    27.04.2016 00:18
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