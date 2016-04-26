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    Представитель «Лестера»: «Слышал о потрясающей истории «Ростова», она чем-то похожа на нашу»

    Представитель «Лестер Сити», директор по новым бизнес-направлениям Марк Дэвис, посетивший Россию в рамках международной конференции по спортивному маркетингу, сказал, что ему была бы интересна встреча между «Ростовом», идущим на первой строчке в российской Премьер-лиге, и «лисами» в Лиге чемпионов.

    «Слышал о «Ростове», их история потрясающая, она в чем-то похожа на нашу. Кто знает, может, и встретимся с ними в Лиге чемпионов.

    Главное качество премьер-лиги – ее конкуренция, но исторически большие команды с сильными игроками идут более ровно по ходу сезона. Разница в этом сезоне заключается в том, что все в мире складывается в пользу того, чтобы мы оказались в Лиге чемпионов. Если одна команда может попасть в Лигу чемпионов, неважно, выиграет она ее или нет, то это дает другим командам очень хорошую платформу для позитивного старта в чемпионате. Не только «Лестер» в этом году является таким примером, к ним еще можно отнести «Тоттенхэм» и «Вест Хэм», – отметил Дэвис.

    Напомним, что «Лестер» за пять туров до завершения чемпионата Англии, обеспечил себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. «Ростов» после 25 туров занимает первую строчку в турнирной таблице РФПЛ, отрываясь от ближайших преследователей ЦСКА и «Локомотива» на одно и пять очков соответсвенно.

    Источник: ТАСС

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    26.04.2016 15:52
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +362

      sargassov 26 апреля 2016, 22:39

      Битва не столько команд, сколько их тренеров

      1
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      Рейтинг: +21

      barabashka 26 апреля 2016, 20:42

      Если Бердыев останется, то Ростов может дать бой Лестеру. Хотя, думаю, сдуются оба в следующем сезоне. Мареза с Варди точно продадут, как бы они ни противились этому. Другой возможности так подняться у Лестера едва ли будет

      0
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 26 апреля 2016, 19:52

      Для начала неплохо было бы товарищеский матч сыграть в межсезонье-было бы интересно всем!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +91

      grigkh 26 апреля 2016, 19:27

      ну...хз

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +402

      Tri 26 апреля 2016, 19:15

      К сожалению Ростов не совместим с Лестером по финансовым причинам, им богатый спонсор нужен, лукойл например)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 26 апреля 2016, 18:24

      Поживем увидим !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 26 апреля 2016, 18:18

      Басни ослика Иа

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      ari-_uri_94 26 апреля 2016, 18:02

      Вот бы увидеть на ЛЧ Ростова против Лестера!))))

      6
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      Рейтинг: +15

      koenigartur 26 апреля 2016, 17:53

      Класс!!!

      0
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      Рейтинг: +137

      serg30 26 апреля 2016, 16:50

      Если оба клуба выиграют свои чемпионаты, то не встретятся с вероятностью 99%. Чемпионы стран из ТОП-7 таблицы коэффициентов УЕФА при жеребьёвке групповой стадии будут "сеяными", а значит и разбросаны по разным группам. Выход в плей-офф маловероятен для обоих коллективов. Но даже если случится чудо, то для возможной встречи нужно, чтобы одна команда стала в группе первой, а другая - второй. Ну, а выход в 1/4 любой из команд - это вообще из области фантастики.

      В общем, чересчур много "если" должно сбыться.

      6
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      Рейтинг: +80

      ДМИТРИЙ202020 > serg30 26 апреля 2016, 17:30

      если лестер не распродадут летом, то этим составом они могут повторить достижение боруссии и дойти до финала лч.

      1
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      Рейтинг: +137

      serg30 > ДМИТРИЙ202020 26 апреля 2016, 17:52

      "Боруссия" - опытный еврокубковый боец. Исторически причём. Если говорить о том финале, то сезоном ранее Дортмунд из группы не вышел.

      А вот "Лестер" в еврокубках гость редкий. В текущем сезоне из побочных турниров (Кубок Англии, Кубок Лиги) они слились на ранних стадиях, и весь сезон играли на один фронт. Осенью же придётся играть минимум на два: Лига Чемпионов и чемпионат Англии. Плюс Кубок Лиги. Не всё так просто, как кажется.

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > serg30 26 апреля 2016, 19:27

      Ну здесь и говорят о том что это было бы интересно и чудесно. И все прекрасно понимают, что практически не возможно.

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