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    Реднапп: «Разговоры о том, что «Арсеналу» достаточно четвертого места – это промывка мозгов»

    Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп поделился своим мнением о выступлении «Арсенала» в этом сезоне.

    «Это похоже на День сурка. Мы уже столько раз видели, как «Арсеналу» не хватает идей – это выглядит так, словно они чего-то ждут. Когда Санчес не в форме, становится непонятно, кто будет забивать.

    Похоже, они снова дохромают до четвертого места, и это, по-моему, скучно. Они заслуживают большего.

    Нельзя продолжать в том же духе и думать, что четвертое место является для «Арсенала» достаточно хорошим результатом – это промывка мозгов. Они должны добиваться большего, должны выигрывать трофеи.

    Вы можете сказать, что «Челси» и «МЮ» остались позади «Арсенала», но в этом сезоне у них был большой шанс, а они, к сожалению, упустили его.

    Венгер может говорить что угодно, но «Арсенал» сам все проиграл в этом году, и тут все дело в тренере.

    Иногда наступает момент, когда одни и те же речи тренера, повторяемые из года в год, становятся утомительными. Это работает, когда побеждаешь, но если нет, то приходит время перемен», – сказал Реднапп.

    Источник: Skysports

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    26.04.2016 01:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +536

      dolf666 28 апреля 2016, 12:24

      вся трагичность для Арсенала в том, что МЮ всё ещё способен обойти как Арсенал, так и МС, если два последних облажаются

      0
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    • ...
      Рейтинг: +84

      Wiskey 26 апреля 2016, 09:55

      Как не прискорбно но он прав!

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