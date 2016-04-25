«Лестер» может стать чемпионом в следующем туре на «Олд Траффорд»

фаворитом матча будет именно МЮ, т.к. есть сверхмотивация попасть в ЛЧ, а для этого нужно выиграть всё что осталось. Лестер красавцы конечно, но думаю победа будет за МЮ в 2 мяча)) GGMU
В матче 35-го тура АПЛ «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Вест Бромвичем» – 1:1.
Таким образом, за три тура до конца АПЛ отрыв лидирующего «Лестера» от «шпор» составляет семь баллов, и победа в следующем матче с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» гарантирует подопечным Клаудио Раньери титул чемпионов Англии.
«Лестер» может оформить чемпионство в 36-м туре даже в случае своего поражения: для этого «Челси» должен обыграть «Тоттенхэм».