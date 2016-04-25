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    «Лестер» может стать чемпионом в следующем туре на «Олд Траффорд»

    В матче 35-го тура АПЛ «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Вест Бромвичем» – 1:1.

    Таким образом, за три тура до конца АПЛ отрыв лидирующего «Лестера» от «шпор» составляет семь баллов, и победа в следующем матче с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» гарантирует подопечным Клаудио Раньери титул чемпионов Англии.

    «Лестер» может оформить чемпионство в 36-м туре даже в случае своего поражения: для этого «Челси» должен обыграть «Тоттенхэм».

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.04.2016 23:58
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +536

      dolf666 28 апреля 2016, 12:37

      фаворитом матча будет именно МЮ, т.к. есть сверхмотивация попасть в ЛЧ, а для этого нужно выиграть всё что осталось. Лестер красавцы конечно, но думаю победа будет за МЮ в 2 мяча)) GGMU

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      Рейтинг: +2141

      diadushka 26 апреля 2016, 11:10

      заслуженно!!!!

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      Рейтинг: +458

      Йост 26 апреля 2016, 08:54

      Молодчики!!!

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      Рейтинг: +92

      rusti2006 26 апреля 2016, 08:35

      Лестер Чемпион!

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      Рейтинг: +14

      Oleg1234 26 апреля 2016, 08:10

      заслужили

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      Рейтинг: +395

      meiram 26 апреля 2016, 08:02

      "Лестер" в чемпионате взлетел так ввысь, как в сказке,что многие болельщики других команд симпатизируют именно "Лестеру" и желают ему стать чемпионом и это приятно, что художником торжества стал именно Раньери, которого непонятно зачем в свое время уволил Абрамович, а теперь наверное жалеет об этом! Вот так нужно утирать нос богатеньким Буратино!

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > DeMoN-FCMU 26 апреля 2016, 18:27

      Болел за МЮ и буду болеть за МЮ, даже в этом матче, Лестер пусть решает свои задачи в других матчах.

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      Рейтинг: +226

      LokoBars 26 апреля 2016, 07:30

      будем верить!

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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 26 апреля 2016, 07:02

      челси победит

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      Рейтинг: +126

      Bellamy90 26 апреля 2016, 07:02

      А ведь это будет первым чемпионством не только для Лестера, но и для Раньери.
      Он выигрывал кубки и вторые лиги, но никогда не был чемпионом

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      Рейтинг: +31

      vlalvl 26 апреля 2016, 06:05

      ох класс!

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