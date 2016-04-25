«Лестер» может стать чемпионом в следующем туре на «Олд Траффорд»

В матче 35-го тура АПЛ «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Вест Бромвичем» – 1:1.

Таким образом, за три тура до конца АПЛ отрыв лидирующего «Лестера» от «шпор» составляет семь баллов, и победа в следующем матче с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» гарантирует подопечным Клаудио Раньери титул чемпионов Англии.

«Лестер» может оформить чемпионство в 36-м туре даже в случае своего поражения: для этого «Челси» должен обыграть «Тоттенхэм».