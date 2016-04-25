Бэйл: «Матчи с «Вольфсбургом» стали для нас уроком»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл посетил пресс-конференцию, посвященную первому полуфинальному матчу Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Мне всегда приятно возвращаться в Англию. Мы знаем, что будет сложно, но для зрителей этот матч будет захватывающим. Как бы там ни было, но я удивлен, что «Сити» не добирался до этой стадии раньше, ведь они прогрессировали и стали серьезной силой в АПЛ.

Против «Вольфсбурга» мы сыграли не очень хорошо, но это стало для нас уроком. Мы подходим к игре с уверенностью и рассчитываем на победу», – сказал Бэйл.

Матч «Манчестер Сити» – «Реал» состоится во вторник, 26 апреля. Начало – в 21:45 по московскому времени.