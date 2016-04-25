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    Марез отказался переходить в «ПСЖ»

    Полузащитник «Лестера» Рияд Марез не собирается переходить в «ПСЖ», так как его все устраивает в Англии.

    «Париж – это мой город, но сейчас я даже не думаю о возвращении туда. Я вижу, что «ПСЖ» превращается в очень большой клуб, в этой команде собраны потрясающие футболисты, но мне просто не интересно играть во Франции. Я не говорю, что это не произойдет никогда, просто сейчас я этого не хочу. Я счастлив в Англии», – приводит слова Мареза журнал Onze Mondial.

    Напомним, что Марез был признан лучшим игроком сезона английской Премьер-лиги по версии Ассоциации профессиональных футболистов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.04.2016 18:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -130

      калач 26 апреля 2016, 09:08

      каталонцу в Париже делать нечего

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 25 апреля 2016, 21:57

      Молодец братан... Бабло не решает!!! Раньери вас и к ЛЧ подтянет!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +84

      Wiskey 25 апреля 2016, 20:03

      В Арсенал!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +165

      BURNIK 25 апреля 2016, 19:18

      Красавец

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +47

      Deadpool_mazafaka_biz 25 апреля 2016, 18:27

      нех там делать

      2
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