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    Лено ведет переговоры с «Тоттенхэмом»

    Вратарь «Байера» Бернд Лено близок к переезду в Англию, где в его услугах заинтересован «Тоттенхэм», сообщает Sport1. Известно, что сейчас стороны находятся в процессе обсуждения деталей такого трансфера. В действующем контракте голкипера прописана сумма отступных, которая составляет 18 миллионов евро.

    В текущем сезоне Лено сыграл 47 матчей во всех турнирах, в которых он пропустил 55 мячей. По данным Transfermarkt, сумма трансфера футболиста оценивается в 16 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.04.2016 13:54
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +128

      shmag 25 апреля 2016, 15:08

      чем Льорис не устраивает шпор?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Flydis 25 апреля 2016, 14:55

      и зачем ?

      0
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