Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Алонсо: «Торрес своей игрой может заслужить вызов в сборную на ЧЕ-2016»

    Полузащитник мюнхенской «Баварии» Хаби Алонсо расхвалил нападающего мадридского «Атлетико» Фернандо Торреса. По мнению хавбека, форвард «матрасников» имеет неплохие шансы поехать на предстоящий чемпионат Европы в составе сборной Испании.

    «Я рад тому, что Торрес начал снова демонстрировать свою лучшую игру. Видно, что он доволен в «Атлетико». Пусть продолжает играть так же, но только после матчей с «Баварией». При такой игре у Торреса определенно есть шансы на участие в Евро-2016, однако решение принимает Дель Боске», — сказал он.

    Напомним, что «Бавария» встретится с «Атлетико» в полуфинале Лиги чемпионов.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.04.2016 08:24
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11