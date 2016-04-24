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    Конте хочет видеть в «Челси» Йоветича

    Нападающий «Манчестер Сити» Стеван Йоветич, на правах аренды выступающий за «Интер», вызвал интерес со стороны «Челси». Сообщается, что новый главный тренер лондонского клуба Антонио Конте, который возглавит команду с начала следующего сезона, планирует приобрести черногорского форварда.

    Сумма возможной сделки оценивается в 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне Йоветич провел за «Интер» в Серии А 23 матча, в которых забил шесть голов.

    Источник: Football Italia

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    24.04.2016 16:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +145

      evgeniykaras 25 апреля 2016, 12:25

      И во все он не нужен, нужно укрепиться форвордам классом на много выше чем Черногорец!

      0
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      Рейтинг: +25

      DarkJoy 24 апреля 2016, 17:06

      бревно...

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