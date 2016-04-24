Конте хочет видеть в «Челси» Йоветича

И во все он не нужен, нужно укрепиться форвордам классом на много выше чем Черногорец!
Нападающий «Манчестер Сити» Стеван Йоветич, на правах аренды выступающий за «Интер», вызвал интерес со стороны «Челси». Сообщается, что новый главный тренер лондонского клуба Антонио Конте, который возглавит команду с начала следующего сезона, планирует приобрести черногорского форварда.
Сумма возможной сделки оценивается в 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне Йоветич провел за «Интер» в Серии А 23 матча, в которых забил шесть голов.