Конте хочет видеть в «Челси» Йоветича

Нападающий «Манчестер Сити» Стеван Йоветич, на правах аренды выступающий за «Интер», вызвал интерес со стороны «Челси». Сообщается, что новый главный тренер лондонского клуба Антонио Конте, который возглавит команду с начала следующего сезона, планирует приобрести черногорского форварда.

Сумма возможной сделки оценивается в 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне Йоветич провел за «Интер» в Серии А 23 матча, в которых забил шесть голов.