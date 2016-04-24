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    Шмейхель может заменить Тер Штегена в «Барселоне»

    «Барселона» ищет вратаря, который смог бы заменить Марка-Андре Тер Штегена в том случае, если немец покинет клуб летом.

    Сообщается, что спортивный директор каталонцев Роберто Фернандес составляет список возможных кандидатов, и один из претендентов на место Тер Штегена – голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель.

    Напомним, ранее Тер Штеген выражал недовольство недостаточным количеством игровой практики.

    В нынешнем сезоне Шмейхель сыграл за «Лестер» 34 матча в АПЛ и пропустил в них 33 гола. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в пять миллионов евро.

    Источник: Mirror.co.uk

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    24.04.2016 01:16
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +11

      Tyoma88 24 апреля 2016, 19:00

      я тоже так думаю

      0
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      Рейтинг: +61

      Mr.Kramer 24 апреля 2016, 15:11

      А как по мне, так утка это всё.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +402

      Tri 24 апреля 2016, 12:18

      МЮ более реалистичен для него, в Барсе только в запасе будет.

      1
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      Рейтинг: +370

      splint1989 > Tri 24 апреля 2016, 13:13

      ага а в МЮ он не будет сидеть и ему дадут возможность вытеснить молодого ДеХея(в то что он уйдет в реал в этом году что то не верится)

      0
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      Рейтинг: +22

      Fizruck 24 апреля 2016, 12:16

      Как и батя будет тащить

      0
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      Рейтинг: +71

      Ден61 24 апреля 2016, 11:44

      В МЮ есть Де Хеа.

      0
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      Рейтинг: +402

      Tri > Ден61 24 апреля 2016, 12:19

      Де Хеа в Реал собрался.

      0
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 24 апреля 2016, 10:43

      Если хочет на банке посидеть, то добро пожаловать!

      0
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      Рейтинг: +34

      reg57 24 апреля 2016, 10:26

      Было бы интереснее в МЮ

      0
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 24 апреля 2016, 10:21

      Шмейхеля в МЮ!

      0
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      Рейтинг: +82

      KELT88 24 апреля 2016, 08:32

      играть не будет...

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      Рейтинг: +15

      nail1984 24 апреля 2016, 08:10

      Он не тянет пока.

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