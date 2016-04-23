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    Ван Гаал: «Судья изменил игру в пользу «Эвертона»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал поделился впечатлениями после победы в полуфинале Кубка Англии над «Эвертоном» (2:1).

    «Это фантастика. Видеть радость игроков – это фантастика и для меня, и для фанатов.

    Думаю, мы заслужили выход в финал. Судья… в нашу пользу не назначали штрафных. Арбитр изменил ход игры, я думаю. У нас было так много моментов, что мы могли бы закончить и с лучшим счетом.

    «Эвертон» вернулся в матч, потому что в их пользу назначались все штрафные. Теперь все решают судьи, а не игроки», – сказал ван Гаал.

    Источник: BBC

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    23.04.2016 21:28
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