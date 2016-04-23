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    Зидан: «Криштиану здоров и отправится с нами в Манчестер»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победы в матче 35-го тура Примеры против «Райо Вальекано» (3:2) оценил игру своих подопечных, а также рассказал о состоянии пропускавшего игру Криштиану Роналду.

    «В начале игры командный прессинг был недостаточно хорош. В матче с соперником, который любит играть, это создавало проблемы. Во втором тайме мы справились лучше.

    Мы знаем, что легких матчей не бывает. Мы знали, что нас ждет непривычное поле и сложный соперник. Маленькое поле, на котором нам пришлось преодолевать трудности.

    Бэйлу было нужно немного времени, но физически он в порядке. Криштиану здоров и отправится с нами в Манчестер», – сказал Зидан.

    Источник: Twitter

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    23.04.2016 19:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +21

      barabashka 24 апреля 2016, 08:22

      оставьте его там

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      mvdmvdmvd 24 апреля 2016, 00:27

      "Криштиану здоров и отправится с нами в Манчестер" попрощаться с ЛЧ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      Vano1992 23 апреля 2016, 21:13

      Ronaldo Good !!!

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