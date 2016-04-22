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    Мутко: «Таски? А вы бы из «Баварии» ушли? Чего дурака-то валять»

    Министр спорта России Виталий Мутко прокомментировал заявление агента защитника «Спартака» Сердара Таски о нежелании его клиента возвращаться в Россию из-за политики.

    Напомним, что на данный момент 28-летний футболист выступает за «Баварию» на правах аренды, срок которой истекает летом этого года, после чего он должен будет вернуться в стан красно-белых. Таски – гражданин Германии, а его родители – выходцы из Турции.

    «Во-первых, говорит агент, а не сам футболист. Агент не это сказал, выдернули из контекста только политику.

    Вы бы из «Баварии» ушли? Чего дурака-то валять. Черышев не хочет уезжать из «Валенсии», на скамейке запасных готов сидеть. Что вы все как малые дети? Сравнивать будете «Спартак» и «Баварию», что ли?», — сказал Мутко.

    Источник: «Матч ТВ»

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    22.04.2016 12:47
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 22 апреля 2016, 18:22

      на счет Черышева не согласен, травма у пацана

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      LINED 22 апреля 2016, 14:32

      Боится, что как и украинцев, играющих в РФПЛ, в сборную не вызовут? Не бойся! Тебе в сборной ничего не светит ;)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +377

      bringing 22 апреля 2016, 14:04

      А ты бы ушёл с поста Министра спорта РФ,чего дурака валять то

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 22 апреля 2016, 13:43

      Мутко, ты забыл, что Россия великая, где патриотичность которой тебя учит Путин?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1175

      Karpathian 22 апреля 2016, 13:08

      щас у спартачей полыхнет_)))))))))

      -2
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 22 апреля 2016, 12:55

      Последняя фраза улыбнула)))

      0
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