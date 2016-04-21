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    Роналду больше не интересен «Манчестер Юнайтед»

    Руководство «Манчестер Юнайтед» больше не рассматривает вариант с возвращением форварда «Реала» Криштиану Роналду, сообщает Don Balon. Сообщается, что причиной этому стало продление контракта португальца с мадридским клубом.

    Напомним, что 31-летний футболист сборной Португалии уже выступал в составе «Манчестер Юнайтед» – с 2003 по 2009 год. В текущем сезоне Роналду сыграл в 43 матчах во всех турнирах за «Реал», забил 47 голов и сделал 15 голевых передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.04.2016 17:44
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 21 апреля 2016, 22:54

      Да какой МЮ, очнитесь, он никогда не будет там играть, потому что он нафиг не нужен, деньги большие отдавать за него не вижу смыла, ждать пока контракт кончиться(тем более уже продлил) старик зачем МЮ.... остается, ему либо Реал, либо МЛС!

      0
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      Рейтинг: +458

      Йост 21 апреля 2016, 22:31

      Будущий тренер его не хочет видеть у себя. Он ему еще и в Реале надоел своим нытьем....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +118

      kostyandr 21 апреля 2016, 21:26

      То чувство когда осознаешь, что Роналду уже на год дольше играет за Мадрид, чем за Юнайтед...

      2
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      Рейтинг: +80

      Devil56 21 апреля 2016, 21:03

      ясно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 21 апреля 2016, 20:23

      Что за чушь? Бомбардир сам уже новости стали выдумывать!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      DmitriM 21 апреля 2016, 19:26

      Жаль...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 21 апреля 2016, 18:49

      Ну, да в двух клубах одновременно выступать вряд ли сможет :-)

      1
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      Рейтинг: +47

      Deadpool_mazafaka_biz 21 апреля 2016, 18:32

      да пох ваще

      2
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    • ...
      Рейтинг: -6

      jakswir 21 апреля 2016, 18:22

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Договорные матчи - dogz.tibidohs.ru

      -11
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > jakswir 21 апреля 2016, 19:44

      За тобой ФБР уже выехало

      8
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      Рейтинг: +8

      ETerno 21 апреля 2016, 18:12

      Комментарий удален.

      -1
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