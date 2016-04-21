Роналду больше не интересен «Манчестер Юнайтед»

Руководство «Манчестер Юнайтед» больше не рассматривает вариант с возвращением форварда «Реала» Криштиану Роналду, сообщает Don Balon. Сообщается, что причиной этому стало продление контракта португальца с мадридским клубом.

Напомним, что 31-летний футболист сборной Португалии уже выступал в составе «Манчестер Юнайтед» – с 2003 по 2009 год. В текущем сезоне Роналду сыграл в 43 матчах во всех турнирах за «Реал», забил 47 голов и сделал 15 голевых передач.