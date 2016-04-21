Роналду больше не интересен «Манчестер Юнайтед»

Да какой МЮ, очнитесь, он никогда не будет там играть, потому что он нафиг не нужен, деньги большие отдавать за него не вижу смыла, ждать пока контракт кончиться(тем более уже продлил) старик зачем МЮ.... остается, ему либо Реал, либо МЛС!
Руководство «Манчестер Юнайтед» больше не рассматривает вариант с возвращением форварда «Реала» Криштиану Роналду, сообщает Don Balon. Сообщается, что причиной этому стало продление контракта португальца с мадридским клубом.
Напомним, что 31-летний футболист сборной Португалии уже выступал в составе «Манчестер Юнайтед» – с 2003 по 2009 год. В текущем сезоне Роналду сыграл в 43 матчах во всех турнирах за «Реал», забил 47 голов и сделал 15 голевых передач.