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    Зидан: «Реал» продолжает борьбу за чемпионство»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан остался доволен игрой своих подопечных в победном матче 34-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом».

    «Нам удалось провести эту встречу на хорошем уровне. Мы отлично играли с первой минуты поединка, а также хорошо оборонялись. Понравилось выступление и отдача каждого игрока.

    К сожалению, в чемпионской гонке не произошло никаких изменений. Но мы продолжим вести борьбу за золотые медали и сделаем все возможное для победы в каждом матче», – отметил Зидан.

    Напомним, что по итогам 34-х туров «Реал» имеет на своем счету 78 очков и располагается на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Испании, отставая на один балл от «Атлетико» и «Барселоны».

    Источник: Football Espana

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    21.04.2016 08:30
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