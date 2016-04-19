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    Клопп: «Надеюсь, в дерби мы сыграем лучше, чем я понимаю скауз»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед перенесенным матчем 27-го тура АПЛ с «Эвертоном» пожаловался на недостаточное понимание скауза – диалекта английского языка, на котором говорят в графстве Мерсисайд.

    «Надеюсь, что мы сыграем лучше, чем я понимаю скауз. Говорить на нем для меня все еще довольно трудно, особенно, когда говорят быстро. Тогда я полностью выпадаю из беседы.

    Но я знаю, что такое дерби. Это мое первое дерби против команды из того же города, так что отличие от противостояния «Боруссии» Д и «Шальке», конечно, есть. Но и там расстояние между городами было 25 километров, и фанаты обеих команд жили везде», – сказал Клопп.

    Источник: Goal.com

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    19.04.2016 22:01
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +69

      Liverpool-The-Best 20 апреля 2016, 09:39

      Только победа!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 20 апреля 2016, 00:08

      Победы Ливерпулю !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +226

      LokoBars 20 апреля 2016, 00:03

      Желаю Ливерпулю победы!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 19 апреля 2016, 23:43

      Удачи команде Клоппа!

      4
      Ответить
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