Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Главный тренер «Челси» (U-19): «Мы написали историю»

    Главный тренер «Челси» (U-19) Ади Вивиш прокомментировал игру своих подопечных в финальном матче юношеской Лиги чемпионов. Напомним, что синие играли с «ПСЖ» и выиграли со счетом 2:1.

    «Это был насыщенный финал между двумя очень хорошими командами. Выиграть этот турнир один раз – это огромное достижение, но выиграть трофей два раза подряд – это очень сложно. Это может сделать только выдающаяся команда.

    Мы написали историю. После первых 15 минут мы могли забивать несколько мячей, но в любом случае победили благодаря тому, что лучше использовали свои моменты», – отметил Вивиш.

    В прошлом году «Челси» (U-19) играл в финале юношеской Лиги чемпионов с «Шахтером» (3:2).

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.04.2016 10:36
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 19 апреля 2016, 14:31

      молодцы, что ещё сказать, к сожалению к основному составу это не относится.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 19 апреля 2016, 12:35

      Это Челси, детка. Молодцы. Лучшая академия. Или тренер лучший.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      LondonStamford 19 апреля 2016, 12:33

      Слава Богу! Красавцы :)!!!! С победой всех болельщиков Челси).

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11