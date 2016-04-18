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    Фабрегас: «Моуринью слишком доверял нам, и это стало для него проблемой»

    Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас заявил, что хорошо относится к бывшему главному тренеру лондонцев Жозе Моуринью.

    «На эту тему было сказано уже достаточно, причем многое из этого – неправда. Мне нравится Жозе, он – мой друг, и мы до сих пор поддерживаем отношения. Так что мне было неприятно слышать разные разговоры на эту тему, я по-прежнему уважаю его.

    Моуринью слишком доверял нам, и это стало самой большой его проблемой. Мы были чемпионами, и он стал давать нам больше отдыха, верил в нас, доверял, а мы его подвели.

    Это и стало главной причиной его ухода. Вся команда, в том числе и я, испытывает по этому поводу неприятные чувства», – сказал Фабрегас.

    Источник: Twitter

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    18.04.2016 21:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3420

      FRZZ 18 апреля 2016, 22:30

      Поздно Рита....

      0
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      Рейтинг: +284

      Kano 18 апреля 2016, 22:14

      Надо было его оставить. На скандалист, но все же.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +806

      тигрик 18 апреля 2016, 21:45

      Хм...уважаю за честность

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