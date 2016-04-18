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    Обамеянг травмировался на тренировке «Боруссии» и рискует пропустить полуфинал Кубка Германии

    Как сообщает Deutsche Welle, нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг не смог продолжить сегодняшнюю тренировку команды из-за полученного повреждения.

    Степень травмы пока не определена, однако футболист может не успеть восстановиться к кубковой игре против «Герты» 20-го апреля.

    В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Обамеянг принял участие в 28-ми встречах, забил 23 мяча и сделал пять голевых передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.04.2016 14:26
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