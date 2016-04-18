Обамеянг травмировался на тренировке «Боруссии» и рискует пропустить полуфинал Кубка Германии

Как сообщает Deutsche Welle, нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг не смог продолжить сегодняшнюю тренировку команды из-за полученного повреждения.
Степень травмы пока не определена, однако футболист может не успеть восстановиться к кубковой игре против «Герты» 20-го апреля.
В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Обамеянг принял участие в 28-ми встречах, забил 23 мяча и сделал пять голевых передач.
Kurz vor Trainingsende hat sich @Aubameyang7 am rechten Fuß verletzt und humpelt vom Platz, sieht nicht gut aus. pic.twitter.com/nsInKuIMtW— Ruhr Nachrichten BVB (@RNBVB) 18 апреля 2016 г.