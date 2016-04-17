Ломбертс: «Забить пять мячей «Спартаку» – это здорово»

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс рассказал о своих впечатлениях от игры с московским «Спартаком» (5:2) в 24 туре российской Премьер-лиги.

«Это был сумасшедший матч. Первые два гола мы пропустили из ничего. Слышал что-то про офсайд. Однако мы отыгрались, мы верили в себя.

В первой половине «Зенит» играл со слишком большим энтузиазмом, но не совсем командно и слаженно. Перед вторым таймом мы понимали, что у нас есть еще 45 минут на то, чтобы отыграться, и быстрый гол нас ускорил. Забить пять мячей «Спартаку» – это здорово.

В перерыве тренер сказал, что нам нужно оставаться спокойными и шансы забить еще будут. Это мы и сделали. Никто не подумал о том, что все решено», – сказал бельгиец.