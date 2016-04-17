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    АПЛ. «Лестер Сити» сыграет с «Вест Хэмом» Билича

    В воскресенье пройдет поединок 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Лестер Сити» на стадионе «Кинг Пауэр» примет «Вест Хэм». Обе команды в этом сезоне выступают выше всяких ожиданий. Если гости под руководством Славена Билича ведут упорную борьбу за еврокубки, то хозяева во главе с Джейми Варди близки к победе в чемпионате.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 15:30. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.04.2016 14:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13

      alex742 17 апреля 2016, 12:50

      Вест Хэм победит!да и ставки на него жирные!(4.0)рискну))

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      Рейтинг: +790

      denisov 17 апреля 2016, 10:51

      Матч будет очень интересным. Удачи Лестеру

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      Рейтинг: +165

      BURNIK 17 апреля 2016, 10:19

      Интересный матч будет.Вест Хэм может отобрать очки у Лестера,но надеюсь этого не случится.

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