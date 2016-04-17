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    Мостовой готов поставить большие деньги на то, что «Атлетико» пройдет «Баварию» в ЛЧ

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что «Атлетико» имеет шансы пройти «Баварию» в полуфинале Лиги чемпионов.

    – Шансы в этой паре равны. Сейчас все будут говорить, что «Бавария» фаворит. Но я увидел у команды Гвардиолы проблемы. «Атлетико» может ими хорошо воспользоваться. Перед четвертьфиналами я говорил, что единственная команда, которая может пройти «Барсу» – это «Атлетико». Так и произошло, парни Симеоне обыграли великую и могучую «Барселону». Поэтому «Баварии» будет о-о-очень трудно. Единственное преимущество «Баварии» – ответная игра дома. Но «Атлетико» показал, что им все равно где играть, дома или в гостях.

    – Вы готовы, как известный комментатор, поставить 1000 евро на проход «Атлетико» дальше?

    – Готов. Я, наверное, даже так и сделаю,

    Источник: «Спорт день за днем»

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    17.04.2016 09:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 20 апреля 2016, 20:31

      Саша- водка без пива-деньги на ветер, здесь примерно та же ситуация...

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 17 апреля 2016, 10:53

      Так поставь!

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