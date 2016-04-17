Зидан: «Психологически и физически мы сильнее «Барселоны» и «Атлетико»

Хочу, чтобы у Зидана все действительно получилось. Не просто, как у воодушевляющей фигуры, которой он сейчас и является, но как у тренера. Потому что сейчас он тащит своей значимостью, своим величием, но хочется, чтобы и на дистанции в целый сезон у него все получилось. Надеюсь, Реал Зидана будет силен и в следующем сезоне, чтобы репутация легенды не была запятнана.
З.Ы. Но Барсе он должен проигрывать :D
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победы в 33-м туре Примеры над «Хетафе» (5:1) поделился своим мнением о чемпионской гонке.
«Мы будем смотреть матчи «Барселоны» и «Атлетико», но важнее то, как мы сами сыграли сегодня. Так мы должны играть всегда.
Думаю, можно сказать, что психологически и физически мы сильнее «Барселоны» и «Атлетико» в борьбе за чемпионство. Но в таблице мы все еще позади, так что нужно работать», – сказал Зидан.