Зидан: «Психологически и физически мы сильнее «Барселоны» и «Атлетико»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победы в 33-м туре Примеры над «Хетафе» (5:1) поделился своим мнением о чемпионской гонке.

«Мы будем смотреть матчи «Барселоны» и «Атлетико», но важнее то, как мы сами сыграли сегодня. Так мы должны играть всегда.

Думаю, можно сказать, что психологически и физически мы сильнее «Барселоны» и «Атлетико» в борьбе за чемпионство. Но в таблице мы все еще позади, так что нужно работать», – сказал Зидан.