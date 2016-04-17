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    Зидан: «Психологически и физически мы сильнее «Барселоны» и «Атлетико»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победы в 33-м туре Примеры над «Хетафе» (5:1) поделился своим мнением о чемпионской гонке.

    «Мы будем смотреть матчи «Барселоны» и «Атлетико», но важнее то, как мы сами сыграли сегодня. Так мы должны играть всегда.

    Думаю, можно сказать, что психологически и физически мы сильнее «Барселоны» и «Атлетико» в борьбе за чемпионство. Но в таблице мы все еще позади, так что нужно работать», – сказал Зидан.

    Источник: AS

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    17.04.2016 00:20
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 18 апреля 2016, 19:53

      Хочу, чтобы у Зидана все действительно получилось. Не просто, как у воодушевляющей фигуры, которой он сейчас и является, но как у тренера. Потому что сейчас он тащит своей значимостью, своим величием, но хочется, чтобы и на дистанции в целый сезон у него все получилось. Надеюсь, Реал Зидана будет силен и в следующем сезоне, чтобы репутация легенды не была запятнана.

      З.Ы. Но Барсе он должен проигрывать :D

      0
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      Рейтинг: +806

      тигрик 18 апреля 2016, 19:10

      нахрена такие заявления делать...только создает искуственое давление на команду

      0
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      Рейтинг: +11

      davidgame 18 апреля 2016, 09:06

      Зизу изменил команду! психологически и физически стали сильней!

      0
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      Рейтинг: +319

      киэнджин 17 апреля 2016, 19:32

      Лысый думает что раненный Барс слаб ...Будешь также уволен как и твои предшественники.

      -3
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      Рейтинг: +5

      lorencik 17 апреля 2016, 10:09

      Зизу!А что работать.Вы и так уже сделали всё что могли.Теперь молите бога и смотрите как сыграют оставшиеся матчи Барса и АМ,От вас теперь только победы в оставшихся матчах-а остальное......Ну сами понимаете.

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 17 апреля 2016, 09:51

      Последнее время он что то через чур громкие слова говорит... поэтому барса и атлетик вас последние года грамит... роналду тащит этот средняк... а он кричит мы сильнее...

      -1
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      Рейтинг: +5

      Karakulov 17 апреля 2016, 09:04

      А ну-ка рты свои офните путалонские! Все правильно Зидан говорит, так и есть!

      -1
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      Рейтинг: +319

      alexfor > Karakulov 17 апреля 2016, 10:00

      хуйню твой зидан говорит, как и ты.

      -1
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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 17 апреля 2016, 08:01

      Господи! Они выиграли Хетафе!!Хетафе крупно и уже говорят что по всем параметрам сильнее конкурентов

      -1
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      Рейтинг: +1608

      кто там > BarcelonianDestroyer 17 апреля 2016, 11:06

      некоторые и реал сосьедад обыграть не могут. против 11ых то епт

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      Рейтинг: +319

      alexfor > кто там 17 апреля 2016, 11:19

      во дебилы. реал сам не так давно этому сосьедаду проигрывал.
      там тяжело играть любому.
      вы, как попугаи, теперь будете ипать голову с этим удалением у атлетико. а то что до этого барса выносила атлетико без удалений, ты, видимо, не осведомлен? хейтер?

      0
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      Рейтинг: +319

      alexfor > кто там 17 апреля 2016, 11:22

      да и тот же реал.

      0
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      Рейтинг: +100

      Samov@r 17 апреля 2016, 03:54

      Это всего лишь твоё мнение

      -3
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