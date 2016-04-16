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    Фернандиньо: «Раньери – главная причина успехов «Лестера»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо уверен в том, что залог успеха «Лестера» в нынешнем сезоне заключается в наставнике команды Клаудио Раньери.

    «Я думаю, что «Лестер» добился таких высот благодаря Клаудио Раньери. Это очень опытный наставник, который многое пережил в футболе. Это ключевой фактор в успехе «Лестера», – заявил бразилец в интервью Omnisport.

    Напомним, что «Лестер» лидирует в турнирной таблице АПЛ и за пять туров до конца опережает ближайшего преследователя на семь очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.04.2016 10:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12

      tunik84 16 апреля 2016, 11:35

      точно

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