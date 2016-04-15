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    «Зенит» аннулировал детские абонементы на фанатскую трибуну

    «Зенит» аннулировал абонементы на трибуну активного боления для детей младше 14 лет в целях безопасности. Сообщается, что фанаты «Зенита» готовят акции с применением пиротехники на матче 24-го тура РФПЛ против «Спартака».

    «Если родители не думают о безопасности своих детей, то клуб подумает о детях как организатор этих матчей», – сказал по этому поводу заместитель генерального директора «Зенита» Юрий Федотов.

    Также представитель клуба заявил, что абонементы аннулированы до конца сезона, но «Зенит» готов вернуть деньги и обеспечить детям места в детском кафе.

    Источник: Life

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    15.04.2016 22:13
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 16 апреля 2016, 09:39

      Билеты по паспорту. Досмотр. Нашли запрещённое - запрет на 2 месяца.
      Как же, кроме серьёзного наказания, повысить культуру боления? Похоже, никак....

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Denis SPb 16 апреля 2016, 16:21

      А ещё лучше,расстреливать.Нашли запрещённое-к стенке))) И останутся только спокойные и добрые люди...На всей земле...И будет щастье

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +551

      Denis SPb > андрей андреев 18 апреля 2016, 11:57

      Это крайности... Мы же говорим серьёзно.

      0
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      Рейтинг: +11227

      alp 16 апреля 2016, 00:20

      в очередной раз убеждаюсь, что в СБ Зенита сидят тупоголовые вредители...... Вове, чтоли, пожаловаться, в следующий раз?! ну чем ребенку 8 лет опасно находится на вираже и почему 14 летнему не опасно??? в России 2 беды. и в Зените - одна из них.....

      3
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      ...
      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 > alp 16 апреля 2016, 08:37

      Что. Ты. Несешь.

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > alp 16 апреля 2016, 16:22

      А вторая у нас в Ростове))) Хоть Вове жалуйся ,хоть богу-всем пофигу

      -1
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      Рейтинг: +6297

      порт 15 апреля 2016, 22:26

      Будет жарко.

      0
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