Де Брюйне: «В «Челси» мне не дали шанса себя проявить»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне поделился ожиданиями от предстоящего поединка 34-го тура АПЛ с «Челси», в составе которых он выступал с 2013 по 2014 год.

«Не вижу смысла что-то доказывать «Челси». Я ушел из этой команды не потому, что плохо играл. В лондонском клубе мне не давали шанса себя проявить. Для меня это будет рядовой матч, в котором моя задача – помочь своей команде одержать победу.

Несмотря на неудачи в этом сезоне, «Челси» по-прежнему опасен и может победить любого. Уверен, что в следующем году они вернутся на вершину», – сказал Де Брюйне.