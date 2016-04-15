Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Роналду – лучший игрок недели в Лиге чемпионов

    Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов по версии болельщиков.

    За португальского футболиста отдали свои голоса 74% людей. Второе место поделили между собой Артуро Видаль («Бавария») и Антуан Гризманн («Атлетико»), набравшие по 10%. Четвертую строчку занял хавбек «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне (6%).

    Напомним, что Роналду сделал хет-трик в ответном поединке 1/4 финала Лиги чемпионов против «Вольфсбурга», что позволило «Реалу» выйти в следующую стадию турнира.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.04.2016 17:08
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +165

      BURNIK 16 апреля 2016, 12:15

      Лучший

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5

      Karakulov 15 апреля 2016, 23:45

      Лучший игрок в истории футбола!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +319

      alexfor > Karakulov 16 апреля 2016, 09:44

      это ты перегнул. даже не в свое время. если только лучший бомбардир.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +410

      iron_Savior > alexfor 17 апреля 2016, 10:27

      и далеко не лучший бомбардир : у мюллера за карьеру больше полутора тысяч мячей

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +319

      alexfor > iron_Savior 17 апреля 2016, 13:37

      ну наверняка далеко не все они в официальных матчах.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71

      Ден61 15 апреля 2016, 21:43

      Заслужил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      rtrw1974 15 апреля 2016, 19:54

      я за

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +141

      вавос 15 апреля 2016, 19:51

      Справедливо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +410

      iron_Savior 15 апреля 2016, 17:34

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да я ,собственно, не сомневался...а то, что Гризманн Атлетико тащил в матче с Барсой это так пустяки...

      -7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer > Fetax 15 апреля 2016, 19:24

      Но все же без голов гризманна тяжко бы пришлось)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +319

      alexfor > Fetax 15 апреля 2016, 19:33

      зато вольфсбург прям так сопротивлялся, раздвигая ноги перед роналду и реалом. 1 и 3 гол меня даже позабавили.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +410

      iron_Savior > Fetax 16 апреля 2016, 22:25

      хаха...сегодня даже вердер трешку волкам засадил, ещё бы реал им проиграл на бернабеу

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11