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    Компани, Силва и Стерлинг не помогут «Манчестер Сити» в матче с «Челси»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллигрини рассказал об игроках, которые пропустят матч 34-го тура чемпионата Англии с «Челси».

    «Компани не сыграет против «Челси». Надеюсь, он сможет вернуться в строй к игре с «Ньюкаслом». Мы вернем его в состав, только когда он будет полностью готов. У Давида Силвы травма голеностопа. Он не в состоянии проводить два матча кряду. Стерлинг же вчера провел тренировку в общей группе. Есть вероятность, что он будет готов ко вторнику. Все остальные полностью здоровы», – отметил Пеллегрини.

    Источник: BBC

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    15.04.2016 16:28
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