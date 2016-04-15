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    Венгер верит, что «Арсенал» еще может стать чемпионом АПЛ

    Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер дал понять, что борьба за золотые медали в английской Премьер-лиге еще не завершена.

    «Необходимо выиграть несколько матчей кряду, чтобы повысить шансы на первое место. Нужно провести серию побед на финише сезона. Не думаю, что борьба за чемпионство уже решена, поскольку впереди еще много игр. Мы должны бороться до самого конца.

    Конечно, игроки «Арсенала» ощущают давление, но то же самое можно сказать о всех командах, борющихся за высокие места в чемпионате», – подчеркнул Венгер.

    Источник: Goal.com

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    15.04.2016 15:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 16 апреля 2016, 13:48

      3-е место хотя бы удержите...... Даже вторыми не будут уже

      0
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      Рейтинг: +84

      Wiskey 15 апреля 2016, 17:35

      Эх Венгерушка, надежда умирает после веры, так что шанс есть. С самого начала за Арсенал, и еще если есть хоть малые шансы то надо биться! Только надо все оставшиеся матчи тянуть, даже ничья лишает шансов. Удачи пушкари!!!

      0
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      Рейтинг: +399

      kella 15 апреля 2016, 15:47

      Может, но не в этом сезоне!

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