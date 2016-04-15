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    Дель Боске: «Вылет «Барселоны» из еврокубка может помочь сборной Испании»

    Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске подчеркнул, что ранний вылет футболистов «Барселоны» из Лиги чемпионов поможет им набрать хорошую форму к предстоящему чемпионату Европы во Франции.

    «Конечно, я сочувствую всем болельщикам «Барселоны», но для Испании это хорошо тем, что каталонские игроки освободятся пораньше. Они будут иметь больше времени на отдых и подготовку к Евро-2016, что полезно для национальной сборной», – отметил Дель Боске.

    Источник: L' Equipe

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    15.04.2016 12:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 15 апреля 2016, 22:23

      Сказал прирождённый Реаловец и ехидно усмехнулся))

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      Рейтинг: +1055

      3ton 15 апреля 2016, 17:43

      видно кроме каталонцев и некому тащить Испанию))

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