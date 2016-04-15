Дель Боске: «Вылет «Барселоны» из еврокубка может помочь сборной Испании»

Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске подчеркнул, что ранний вылет футболистов «Барселоны» из Лиги чемпионов поможет им набрать хорошую форму к предстоящему чемпионату Европы во Франции.

«Конечно, я сочувствую всем болельщикам «Барселоны», но для Испании это хорошо тем, что каталонские игроки освободятся пораньше. Они будут иметь больше времени на отдых и подготовку к Евро-2016, что полезно для национальной сборной», – отметил Дель Боске.