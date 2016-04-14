Тухель: «Приехали в Ливерпуль атаковать, забивать голы»

Главный тренер «Боруссии» Томас Тухель уверен, что первый матч противостояния в четвертьфинале Лиги Европы вряд ли станет решающим.

«Так здорово быть здесь. Чувствую себя будто ребенок! Однако наша команда очень спокойна. Все знают этот стадион. Все знают историю этого клуба. Все знают об их звездах и красных футболках.

Меня не слишком заботит первый матч. Не думаю, что решающим окажется он. Мы приехали сюда атаковать, забивать голы, рисковать и получать удовольствие. Мы здесь не за тем, чтобы пытаться понять свой максимум, а за тем, чтобы понять потенциал.

Ориги провел отличный матч, мы знаем, что он в порядке. Старридж тоже очень опасен. Юргену предстоит непростой выбор, кого из них поставить в состав, но мы готовы к обоим», – сказал Тухель.

Ответный четвертьфинальный матч Лиги Европы «Ливерпуль» – «Боруссия» состоится в четверг, 14 апреля, в 22:05 по московскому времени.