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    Лам сегодня повторит рекорд Кана по количеству матчей в ЛЧ

    Защитник «Баварии» Филипп Лам, попавший в стартовый состав на ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с «Бенфикой», проведет сегодня свою 103-ю игру в самом престижном европейском клубном турнире. Таким образом, он повторит рекорд легендарного голкипера мюнхенского клуба Оливера Кана среди немецких игроков, который провел в ЛЧ аналогичное количество встреч. В первую пятерку по этому показателю также входят Бастиан Швайнштайгер (95 матчей), Михаэль Баллак (93 матча) и Мануэль Нойер (80 матчей).

    Напомним, матч «Бенфика» – «Бавария» начнется в 21:45 мск. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию поединка.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.04.2016 21:33
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