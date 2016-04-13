Аподи: «В Японии все боготворят Халка»

Защитник «Кубани» Аподи рассказал о своем выступлении в чемпионата Японии. Отметим, что футболист играл в том же клубе, что и нынешний нападающий «Зенита» Халк.

«В японском «Токио Верди» я играл в нападении. И не могу сказать, что не понравилось. Потом вернулся на свою обычную позицию. Забить смог всего пять голов против шести в среднем на позиции крайнего защитника. Наверное, дело в том, что проще действовать в атаке, когда соперник уделяет тебе меньше внимания.

Халк в Японии как божество! Когда я приехал, японцы только о нем и спрашивали. Очень уважают и любят этого нападающего. Уехал из Японии уже через год, поскольку у меня действовал контракт с «Крузейро», пришлось возвращаться. Потом получил место в составе другой бразильской команды, а ехать обратно в Японию не видел смысла», – отметил Аподи.