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В Липецке ребенка назвали в честь Лионеля Месси

13 апреля 2016, 11:52
11

Липецкие родители дали своему новорожденному сыну необычное имя. Ребенка назвали Лионель-Месси в честь футболиста «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает ТРК «Липецкое время».

Таким способом отец малыша Николай поддержал свою любимую футбольную команду. К слову, мама ребенка была категорически против, как и сотрудники ЗАГСа. В свидетельстве сначала не хотели указывать двойное имя, но потом смирились.

«Хочу пообщаться с «Металлургом». Обсуждали уже этот вопрос с представителями «Металлурга». Они говорят, что с трех лет заберут к себе. Посмотрим», — сказал отец мальчика.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (11)
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Ubuntu
1460539647
Как ребёнку с этим жить?
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ShmelCool
1460542345
Ну хоть не Кокорин
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Tekken3
1460542797
жесть. ну назвал бы леонель хотябы и говорил бы что в честь месси, а так ребенку подпортил детство
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1460542854
Чтобы не ждать три года и избавиться от ребенка прямо сейчас надо было называть Металлургом Николаевичем.
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Reets
1460544005
Тут дело личное конечно, но папаня, наверное, праздновать рождения сына не закончил еще - вообще граней не видит.
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Protosser
1460544727
Дебил) Вспомнилось: - Дорогая, я назвал нашего ребенка Лексус. - Ты долбо@б? - Зато у нас теперь в семье есть Лексус. - И долбо@б.
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Уличный Пац 90х
1460545769
и прикол в будущем будет фаном реала... .а кумиром роналду))) дааа ... куда идет мир
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Stream Lost
1460547618
Что же полным именем не нарек... Лионель-Андрес-Месси Николаевич...
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Diesel133
1460574771
идиот
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Juventus1897
1460835394
а с Барсой договоренность с 5 лет трансфером из Металлурга
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