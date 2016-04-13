В Липецке ребенка назвали в честь Лионеля Месси

Липецкие родители дали своему новорожденному сыну необычное имя. Ребенка назвали Лионель-Месси в честь футболиста «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает ТРК «Липецкое время».

Таким способом отец малыша Николай поддержал свою любимую футбольную команду. К слову, мама ребенка была категорически против, как и сотрудники ЗАГСа. В свидетельстве сначала не хотели указывать двойное имя, но потом смирились.

«Хочу пообщаться с «Металлургом». Обсуждали уже этот вопрос с представителями «Металлурга». Они говорят, что с трех лет заберут к себе. Посмотрим», — сказал отец мальчика.