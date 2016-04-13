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    Анчелотти: «У «Баварии» получился хороший сезон»

    Известный итальянский наставник Карло Анчелотти уверен, что «Бавария» является фаворитом противостояния с «Бенфикой« в 1/4 финала Лиги чемпионов. Как сообщалось ранее, в первой игре немцы победили со счетом 1:0. Ответная встреча состоится сегодня, 13 апреля. Начало матча в 21:45.

    «У «Баварии» получился хороший сезон. Они являются лидерами внутреннего первенства и до сих пор претендуют на победу в Лиге чемпионов. Может быть, результат первого матча мог быть и лучше, но в любому случае это хороший результат», – заявил итальянец.

    Напомним, что в новом сезоне Анчелотти будет руководить «Баварией», а нынешний наставник мюнхенцев Хосеп Гвардиола перейдет в «Манчестер Сити».

    Источник: Goal.com

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    13.04.2016 11:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 14 апреля 2016, 00:03

      Подготавливает почву...))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 13 апреля 2016, 18:16

      бенфика расскроется .. 0:3 ставлю

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +806

      тигрик 13 апреля 2016, 15:48

      2:1 бенфика выиграет...но дальше пройдут немцы

      -1
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