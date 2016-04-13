Гайтан может пропустить матч с «Баварией»

Баварии вечно везёт на тему отсутствия основных игроков в составе соперника.. У Юве 3 основных не играло (Дибала, Маркизио, Кьеллини), теперь вот Бенфика без Гайтана будет играть..
Хавбек «Бенфики» Николас Гайтан может не сыграть в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» из-за повреждения бедра. Ситуацию прокомментировал главный тренер португальской команды Руи Витория.
«Пока неясно, сможет ли Николас Гайтан выйти на поле. Пойму это только перед началом самого матча. В Мюнхене нас поддерживали пять тысяч болельщиков, а в сегодняшнем матче их роль будет еще более важной», — цитирует тренера официальный сайт УЕФА.
Напомним, что первый матч завершился победой «Баварии» со счетом 1:0.