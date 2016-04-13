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    Гайтан может пропустить матч с «Баварией»

    Хавбек «Бенфики» Николас Гайтан может не сыграть в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» из-за повреждения бедра. Ситуацию прокомментировал главный тренер португальской команды Руи Витория.

    «Пока неясно, сможет ли Николас Гайтан выйти на поле. Пойму это только перед началом самого матча. В Мюнхене нас поддерживали пять тысяч болельщиков, а в сегодняшнем матче их роль будет еще более важной», — цитирует тренера официальный сайт УЕФА.

    Напомним, что первый матч завершился победой «Баварии» со счетом 1:0.

    Источник: УЕФА

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    13.04.2016 08:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +84

      bw17 13 апреля 2016, 12:20

      Баварии вечно везёт на тему отсутствия основных игроков в составе соперника.. У Юве 3 основных не играло (Дибала, Маркизио, Кьеллини), теперь вот Бенфика без Гайтана будет играть..

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    • ...
      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 13 апреля 2016, 09:51

      С Гайтаном или без у Бенфики просто нет никаких шансов.

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