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    Зидан: «Это мой лучший вечер в роли тренера»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не скрывал радости победы над «Вольфсбургом» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:0), которая позволила его команде выйти в полуфинал турнира.

    «Чувствую, что наша команда проделала хорошую работу. Я очень горд тем, что сделали мои игроки. Это был особенный вечер. Что касается Криштиану Роналду, то он является лучшим футболистом в мире. Это особенный футболист, потому что далеко не каждому удается забить три гола в одном матче.

    Это мой лучший вечер в роли тренера. Люблю свое дело и продолжаю учиться», — сказал француз.

    Источник: УЕФА

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    13.04.2016 08:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +161

      gandyv 13 апреля 2016, 13:20

      успехов Зидану

      0
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      Рейтинг: +128

      shmag 13 апреля 2016, 13:19

      действительно,матч очень хороший получился в исполнении реала

      0
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      Рейтинг: +36

      DoGmA_TM 13 апреля 2016, 13:08

      Зидан понимает команду и команда получает эмоциональный позитив от него, а настрой команды это самое главное для игры.

      0
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      Рейтинг: +40

      Omanid87 13 апреля 2016, 12:26

      Успехов на "Тренерском поприще"!

      0
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      Рейтинг: +10

      mybbetru3 13 апреля 2016, 11:04

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