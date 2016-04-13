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    Фернандиньо: «Нам очень не хватало Де Брюйне»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо расхвалил своего партнера по команде Кевина Де Брюйне после матча с «ПСЖ» (1:0) в четвертьфинале Лиги чемпионов. Напомним, что именно бельгиец стал автором единственного мяча в этот вечер.

    «Кевин – великолепный футболист и отличный товарищ. Когда он находился в лазарете, нам очень его не хватало, потому что этот футболист обладает определенными качествами, которые обогащают нашу игру.

    Практически в каждой игре у него есть моменты и забивает голы – это большое подспорье для всей команды», – сказал бразилец.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    13.04.2016 06:10
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