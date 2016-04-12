«Реал» — «Вольфсбург». Стартовые составы

Ждём хорошей игры.
Стали известны стартовые составы на матч «Реал» — «Вольфсбург», который в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов пройдет в Мадриде. В первой встрече немецкая команда была сильнее и отправила в сетку ворот «сливочных» два безответных мяча.
«Реал»: Навас, Марсело, Рамос, Пепе, Карвахаль, Кроос, Модрич, Касемиро, Бэйл, Роналду, Бензема.
Запасные: Касилья, Варан, Хамес, Лукас Васкес, Хесе, Иско, Данило.
«Вольфсбург»: Бенальо, Налдо, Данте, Родригес, Луис Густаво, Гилявоги, Пинто, Арнольд, Дракслер, Шюррле, Виейринья.
Запасные: Кастельс, Шефер, Треш, Кнохе, Калиджиури, Крузе, Дост.