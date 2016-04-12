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    «Реал» — «Вольфсбург». Стартовые составы

    Стали известны стартовые составы на матч «Реал» — «Вольфсбург», который в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов пройдет в Мадриде. В первой встрече немецкая команда была сильнее и отправила в сетку ворот «сливочных» два безответных мяча.

    «Реал»: Навас, Марсело, Рамос, Пепе, Карвахаль, Кроос, Модрич, Касемиро, Бэйл, Роналду, Бензема.
    Запасные: Касилья, Варан, Хамес, Лукас Васкес, Хесе, Иско, Данило.

    «Вольфсбург»: Бенальо, Налдо, Данте, Родригес, Луис Густаво, Гилявоги, Пинто, Арнольд, Дракслер, Шюррле, Виейринья.
    Запасные: Кастельс, Шефер, Треш, Кнохе, Калиджиури, Крузе, Дост.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.04.2016 21:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +71

      Ден61 12 апреля 2016, 21:40

      Ждём хорошей игры.

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