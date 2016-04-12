Ломбертс: «Моя зарплата в «Зените»? На жизнь хватает»

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс рассказал о своих впечатлениях от жизни в Санкт-Петербурге.

«В России мне очень нравится. Моя зарплата — не самая большая в России, но на жизнь мне хватает. Мне нравится Петербург, я считаю этот город самым красивым в стране.

Собираюсь ли я остаться в России по окончании карьеры? Нет, собираюсь вернуться в Бельгию. В Бельгии я живу в Брюгге, и там не так, как в Брюсселе, где после террористических атак даже полиция боится выходить на улицу», — заключил Ломбертс.