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    Модрич: «Думаю, «Реал» пройдет дальше»

    Полузащитник «Реала» Лука Модрич уверен, что его команда сможет переломить ход двухматчевого поединка с «Вольфсбургом» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу».

    «Нам нужно атаковать, атаковать и еще раз атаковать. У нас высококлассная команда. Да, мы проиграли в Германии, но при этом создали много голевых моментов. А теперь мы будем играть на «Сантьяго Бернабеу» перед своими болельщиками.

    Думаю, мы пройдем дальше. Нужно прибавить в скорости по сравнению с первым матчем. И, конечно, следует опасаться контратак соперника. Однако надеюсь, что мы сможем переломить ход противостояния», – добавил 30-летний футболист.

    Напомним, что первый матч завершился со счетом 2:0 в пользу немецкого клуба. Ответная встреча пройдет во вторник, 12 апреля, в 21:45 по московскому времени в Мадриде.

    Источник: УЕФА

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    12.04.2016 15:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 12 апреля 2016, 20:32

      3:0,4:0

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      kalenik 12 апреля 2016, 19:56

      2-1

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 12 апреля 2016, 18:49

      Успехов

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