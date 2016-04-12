Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бенальо: «Задача «Вольфсбурга» – сыграть как в первом матче»

    Голкипер «Вольфсбурга» Диего Бенальо рассчитывает максимально осложнить жизнь футболистам «Реала» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

    «Играть на «Сантьяго Бернабеу» всегда трудно. Наши оппоненты постараются сделать все, чтобы переломить ход противостояния.

    Наша цель – сыграть так же, как в первом матче. Мы хотим осложнить жизнь мадридцам. Они не забили ни одного гола на «Вольфсбург Арене». Если мы забьем на выезде, то у нас будут очень хорошие шансы пройти дальше. Мы покажем свой лучший футбол и посмотрим, что произойдет», – заявил голкипер сборной Швейцарии.

    Напомним, что первый матч завершился со счетом 2:0 в пользу немецкого клуба. Ответная встреча пройдет во вторник, 12 апреля, в 21:45 по московскому времени в Мадриде.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.04.2016 14:17
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +39

      MaxBet5555 13 апреля 2016, 00:16

      Задача Вольфсбурга - забыть как они сыграли во втором)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      IAmZlatan 12 апреля 2016, 15:19

      не получится

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11