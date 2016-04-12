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    Ротань: «Сотрудничество с «Днепром» подходит к концу»

    Капитан «Днепра» Руслан Ротань подтвердил информацию о том, что руководство днепропетровского клуба не предложило новые контракты футболистам, соглашения с которыми истекают летом.

    «Я думаю, наше сотрудничество с «Днепром» подходит к концу. Не знаю, как оно дальше будет. Это должен комментировать владелец клуба. Он только может рассказать всю правду по этим вопросам.

    Сейчас диалогов никаких нет, никто ничего не знает. Если раньше хоть было какое-то общение, то сейчас к нему не достучаться, не дозвониться.

    Неприятно, конечно. Но все ребята – мужики, понимают. У нас есть договоренность биться до конца. Клуб «Днепр» всегда был, есть и будет вне зависимости от того, кто будет владельцем. «Днепр» – это бренд, будем биться за герб», – сказал Ротань журналисту программы «Профутбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.04.2016 09:55
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