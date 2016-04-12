Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шукер: «Реал» обязательно сыграет в финале Лиги чемпионов»

    Бывший форвард «Реала» Давор Шукер уверен, что «сливочные» пробьются в финал Лиги чемпионов. Сегодня «королевский» клуб сыграет ответный четвертьфинальный матч турнира с «Вольфсбургом». Первая встреча завершилась победой немцев 2:0 и теперь «Реалу» нужно забивать минимум два мяча и при этом не пропускать.

    «Реал» провел хороший матч с «Барселоной», а против «Вольфсбурга» команда расслабилась. Если «Реал» сыграет хорошо и будет играть в комбинационный футбол, то обязательно одержит победу. «Сливочные» сыграют в финале ЛЧ с «Барселоной» или «Баварией», — сказал Шукер.

    Матч «Реала» и «Вольфсбурга» начнется в 21:45 по мск.

    Источник: Cadena Cope

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.04.2016 09:12
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11

      Egoist-11 12 апреля 2016, 10:58

      Нужно лишь старатся

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 12 апреля 2016, 10:42

      Реал через десять лет только финале будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 апреля 2016, 09:29

      но сначала надо пройти Вольфсбург

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11