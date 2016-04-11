Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Зидан: «Мы отставали от «Барселоны» на 13 очков, а теперь осталось четыре»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан оценил шансы мадридцев отыграться в ответной встрече 1/4 финала против «Вольфсбурга» после поражения в первой игре со счетом 2:0.

    «Мы проиграли и должны забивать – это правда. Но у нас на это будут 90 минут, а не пять. Я настраиваю игроков быть терпеливыми. В чемпионате мы отставали от «Барселоны» на 13 очков, а теперь осталось четыре.

    Мне не нужно о многом рассказывать футболистам, но и им не стоит много говорить. Они точно знают, что их ждет», – сказал Зидан.

    Источник: Football Espana

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.04.2016 22:34
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7

      Russo_ 12 апреля 2016, 01:36

      znaet chto govorit

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 11 апреля 2016, 23:54

      Правильно,меньше слов,больше дела!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 11 апреля 2016, 22:59

      Чемпион барса или атлет... только не эти мешки... волки вам завтра сунут до дна...

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон > de bruyne 12 апреля 2016, 00:24

      А Барселона не мешёк??

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11