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  • Широков: «Единственный результат, который принесет удовлетворение на Евро – победа»

Широков: «Единственный результат, который принесет удовлетворение на Евро – победа»

11 апреля 2016, 21:15
9

Полузащитник ЦСКА и сборной России Роман Широков поделился своим мнением об игре национальной команды Франции. Напомним, в товарищеской встрече французы обыграли сборную России со счетом 4:2.

«А что было страшного в игре с Францией? Что они забили два гола? По игре они, может, и держали мяч, но, насколько я знаю, никаких моментов не создали. Возможно, у них и была страшная скорость, но до штрафной, а дальше они не проникали и ничего не создавали. Забили хорошие мячи, но не более того.

Во втором тайме и нашу скорость можно было назвать сумасшедшей. Конечно, мы посмотрели, к чему нужно стремиться. Второй тайм показал, что с фаворитами играть можно, и достаточно удачно. Безусловно, Франция – очень хорошая команда, и они еще могут добавить», – приводит слова Широкова «Российская газета».

Также футболист рассказал о том, чего он ждет от выступления на чемпионате Европы.

«Команды в группе будут знакомые, наша сборная их побеждала. Уэльс был давно, а со Словакией мы играли сравнительно недавно, и было видно, что это молодая, набирающая обороты команда. Конечно, единственный результат, который принесет удовлетворение на чемпионате Европы – это победа. Если же исходить из реалий, то надо выходить в четвертьфинал и там цепляться как минимум за один матч».

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Россия ЦСКА Широков Роман
Комментарии (9)
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viking_91
1460399654
будет тяжело
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river31
1460400691
Посмотрим, посмотрим...
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Bobafett
1460401104
Как минимум
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chegaev88
1460401269
Если же исходить из реалий, то надо зацепиться хотя бы за один матч в группе.
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koli4ka
1460408271
Тсссс!!! У Ромы-+41.5, ну бред явление по-медицински закономерное...
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lex_ex
1460413500
Нужно стремиться к лучшему!
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sour12
1460418514
первый гол привёз головин, второй полностью на совести кокорина (ненужный штрафной грубо играв он заработал и потом его опередил габаритный форвард которому пришлось нагнуться что бы пробить головой) =) 2 последних это вратарские ошибки....просто тренер проверил всех и увидел кто на какой позиции как сможет играть. по сути голы все сами себе привезли.
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Помпомпом
1460457220
Посмотрим на результат, что говорить то?)
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