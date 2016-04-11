Широков: «Единственный результат, который принесет удовлетворение на Евро – победа»

Полузащитник ЦСКА и сборной России Роман Широков поделился своим мнением об игре национальной команды Франции. Напомним, в товарищеской встрече французы обыграли сборную России со счетом 4:2.

«А что было страшного в игре с Францией? Что они забили два гола? По игре они, может, и держали мяч, но, насколько я знаю, никаких моментов не создали. Возможно, у них и была страшная скорость, но до штрафной, а дальше они не проникали и ничего не создавали. Забили хорошие мячи, но не более того.

Во втором тайме и нашу скорость можно было назвать сумасшедшей. Конечно, мы посмотрели, к чему нужно стремиться. Второй тайм показал, что с фаворитами играть можно, и достаточно удачно. Безусловно, Франция – очень хорошая команда, и они еще могут добавить», – приводит слова Широкова «Российская газета».

Также футболист рассказал о том, чего он ждет от выступления на чемпионате Европы.

«Команды в группе будут знакомые, наша сборная их побеждала. Уэльс был давно, а со Словакией мы играли сравнительно недавно, и было видно, что это молодая, набирающая обороты команда. Конечно, единственный результат, который принесет удовлетворение на чемпионате Европы – это победа. Если же исходить из реалий, то надо выходить в четвертьфинал и там цепляться как минимум за один матч».