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  • Мирзаев: «С каждой премии Мухаммад отдавал лично в руки Руслану Агаларову 70%»

Мирзаев: «С каждой премии Мухаммад отдавал лично в руки Руслану Агаларову 70%»

11 апреля 2016, 13:53
5

Бывший игрок «Анжи» Шамиль Мирзаев дал подтверждение словам экс-хавбека махачкалинской команды Шарифа Мухаммада о том, что 70% своих премиальных он передавал в распоряжение тренерского штаба команды.

«Это знали все, кто играл в то время в команде. С каждой премии Шариф отдавал лично в руки Руслану Агаларову 70%. В тот момент в клубе крутились огромные деньги, и премии, соответственно, тоже были большие. Каждый из дублеров получал от премии Шарифа по семь тысяч рублей. Но даже если сложить все эти деньги, куда шла оставшаяся сумма? Конечно, к Агаларову в руки. Мы получали эти надбавки с денег Шарифа не в качестве поощрения, а чтобы молчали.

Сейчас у меня из-за этих людей нет команды: если какой угодно дагестанский футболист едет в другой клуб и играет там хорошо, Агаларов сделает все, чтобы его убрали. Он даст этому футболисту самую плохую характеристику. Для чего? Во-первых, обычная человеческая зависть. И, во-вторых, если дагестанский футболист уезжает играть в другую российскую команду и проявляет себя там, тренеры получат втык от руководства за то, что его упустили.

Также мне непонятно, по какой причине были разорваны контракты с Тагирбековым и Агаларовым. У обоих оставались контракты на пару месяцев. И даже если тренеру не нравится, как они играют, ну посадите их на скамейку. Зачем убирать? Тем более один в клубе 13 лет, а другой – твой брат. Агаларов хочет показать, что он главный и не боится выгнать из команды даже своих», – заявил Мирзаев.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Анжи Мухаммад Шариф Мирзаев Шамиль Агаларов Руслан
Комментарии (5)
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Barsuk52
1460373238
если все так позор Русику
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dr.Dexter
1460373920
Надеюсь Сулейман разберётся
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koka7751
1460382371
Он что там царь?Тогда надо свергнуть его.
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Baggio1986
1460387214
Это Кавказ!!!! Там все братья)))
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