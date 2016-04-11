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    Симоне Индзаги: «Лацио» заслуженно победил»

    Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги поблагодарил своих футболистов за отличный матч против «Палермо», который стал для него дебютным на тренерском посту.

    «Что касается игры, то я хочу поблагодарить свою команду. Мы заслуженно победили в этой встрече. О лучшем дебюте я и не мечтал.

    Уже сейчас могу сказать, что наша команда способна на многое. Надеюсь, в ближайших матчах нам удастся себя показать только с лучшей стороны», – заявил Индзаги.

    Напомним, что матч «Палермо» – «Лацио» закончился со счетом 0:3.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    11.04.2016 07:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 11 апреля 2016, 08:59

      Удачи ему в Лацио

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