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    Насри готов помочь Гвардиоле в «Манчестер Сити»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Самир Насри готов остаться в команде в следующем сезоне, только если получит игровую практику и доверие нового главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы.

    «Когда-то я играл против его команды, и он немного хвалил меня, но это было лет пять назад. Когда Гвардиола приступит к работе, я буду готов. Мне придется постараться. Когда долго отсутствуешь и возвращаешься, чувствуешь настоящий голод.

    Если я останусь в «Манчестер Сити», которым руководит Гвардиола и если я ему буду нужен, то он будет счастливым человеком, потому что я буду действительно голоден до игры. Я знаю, что подхожу под его видение игры. Он отличный тренер, возможно, лучший в мире. Здорово, если ты входишь в его планы.

    Конечно, я хочу остаться, поэтому и продлил контракт до 2019 года. Но я футболист и хочу играть. Если ты сидишь на скамейке, то не имеет значения, даже если ты подписал 25-летний контракт. Значение имеет только игра», – сказал Насри.

    Напомним, что француз на протяжении пяти месяцев восстанавливался после серьезной травмы.

    Источник: Goal.com

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    11.04.2016 06:12
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 11 апреля 2016, 09:21

      чем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 11 апреля 2016, 07:15

      Сразу же выставит на продажу

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