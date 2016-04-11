Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Пицци: «Бенфика» отдаст все силы, чтобы выйти в полуфинал лиги чемпионов»

    Полузащитник «Бенфики» Пицци накануне ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» отметил, что лиссабонская команда имеет хороший шанс на попадание в полуфинал турнира. Напомним, что в первом поединке «орлы» с минимальным счетом уступили в Мюнхене (0:1).

    «На «Да Луж» царит фантастическая атмосфера. Наши болельщики полны страсти, и вся «Бенфика» находится в ожидании очередного невероятного матча Лиги чемпионов.

    Мы уже доказали свой класс в турнире. О попадании в полуфинал Лиги чемпионов мечтаю не только я, но и вся команда. Наша цель очень близка. Согласен, нам придется непросто, но мы отдадим все силы без остатка. Даю гарантию, что мы будем сражаться от начала и до самого конца», – сказа Пицци.

    Ответная встреча между «Баварией» и «Бенфикой» состоится в среду 13-го апреля и начнется в 21:45 мск.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.04.2016 00:35
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 11 апреля 2016, 20:14

      мочи гансов

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11